VluchtelingenWerk Nederland vreest dat er weer noodopvangplekken moeten worden ingericht voor asielzoekers.

Volgens de organisatie moeten vluchtelingen in ons land steeds langer wachten tot hun asielprocedure inhoudelijk begint en raken asielzoekerscentra daardoor vol. De grote personeelstekorten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) veroorzaken die wachtrij, meent VluchtelingenWerk Nederland.

De organisatie zegt dat het inmiddels 43 weken duurt in plaats van ongeveer zes dagen voordat aanvragen in behandeling worden genomen.

Volgens Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij de organisatie, maakt de lange wachtrij dat vluchtelingen zich steeds grotere zorgen maken over de veiligheid van hun gezin dat moest achterblijven. ''Hierdoor blijven duizenden asielzoekers onwenselijk lang in onzekerheid over hun toekomst, en dit leidt tot veel onzekerheid, frustratie en onrust in de opvang.''

'Kabinet moet nu einde maken aan enorme wachttijden'

VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Mark Harbers (Vreemdelingenbeleid) op ''alles op alles te zetten om de explosief gestegen wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure met grote urgentie aan te pakken''.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent dat de IND extra personeel nodig heeft. Maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig personeel te werven. Verder kost het tijd om nieuwe medewerkers goed in te werken. Er wordt alles aan gedaan om de capaciteit op orde te krijgen, verzekert een woordvoerder.

Volgens het ministerie hebben de problemen bij de opvang echter allerlei oorzaken: er komen weer meer asielzoekers, het duurt langer om beslissingen in complexe zaken te nemen en onvoldoende statushouders stromen door naar gemeenten, want daar is een tekort aan woningen.

