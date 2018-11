Vrijdag trekt er 's ochtends een wolkendek van het westen naar het oosten over het land, waaruit een enkele bui kan vallen. In de loop van de dag wordt het overal droog en komt de zon er ook bij. Het wordt ongeveer 11 graden.

De dag begint met een westelijke wind, die wisselende wolkenluchten en een aantal buien meebrengt. In de loop van de dag verdwijnen de meeste buien, als eerst in het zuiden.

Vanaf het middaguur neemt ook de bewolking af en breekt de zon steeds vaker door. De temperatuur komt ondanks de zon waarschijnlijk niet boven de 11 graden uit. In het noorden kunnen nog wel enkele buien voorkomen.

's Avonds klaart het breed op en blijft het droog. Vooral in het oosten kunnen mistbanken ontstaan. In de loop van de nacht koelt het behoorlijk af. De minima lopen uiteen van rond het vriespunt in het oosten van het land tot 3 graden aan de kust.

Zaterdag overdag is het overwegend zonnig en droog, wel komt er van het westen uit hoge bewolking waar de zon doorheen schijnt. De middagtemperatuur komt uit rond de 10 graden. De wind draait in de loop van de dag naar zuidoost en is zwak, in de kustgebieden en op het IJsselmeer matig.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 11°C 1°C Z 4 Zondag 12°C 2°C ZO 3 Maandag 14°C 5°C O 3 Dinsdag 16°C 7°C ZO 3 Woensdag 16°C 8°C ZO 3

