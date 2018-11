Op last van burgemeester Femke Halsema is een pand aan het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost voor onbepaalde tijd gesloten, nadat voor de deur opnieuw een handgranaat was aangetroffen. Ze heeft het besluit genomen vanwege ernstig gevaar voor de openbare orde.

Vorige week vond de politie ook een handgranaat voor hetzelfde pand op het Bijlmerplein. De handgranaat die nu is gevonden is al de vierde in een week tijd in Amsterdam. Er werden er drie in Amsterdam-Zuidoost aangetroffen en een in Amsterdam-Zuid.

De gemeente omschrijft het pand als een "publiek toegankelijke inrichting". Volgens Het Parool gaat het om een Surinaams eethuis. De uitbater zegt tegen de krant geen idee te hebben wie erachter zit.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet onlangs weten dat er sinds begin vorig jaar zestien incidenten met handgranaten bij (horeca)bedrijven zijn geweest. Tien keer ontplofte er een granaat. Criminelen gebruiken de methode om ondernemers onder druk te zetten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!