De avondspits was donderdag erg druk wegens het slechte weer en een aantal kleine incidenten. Ook buiten de Randstad stonden veel mensen vast. Volgens Rijkswaterstaat stond er op het drukste moment rond 17.30 uur 553 kilometer file.

Daarmee is het filerecord van dit jaar gebroken. Op donderdag 11 oktober was er een totale filelengte van 503 kilometer, aldus Rijkswaterstaat.

Rond 18.30 uur was de ergste drukte donderdag voorbij, maar stond er nog ruim 300 kilometer file. Rond 20.00 uur waren bijna alle files opgelost.

Volgens de verkeersinformatiedienst was een combinatie van factoren de oorzaak van de drukte op de weg. "Op donderdag is het traditioneel druk, het regent en het is vroeg donker. Ook zijn er een aantal incidenten voorgevallen", zei een woordvoerder.

De ANWB, die ook de files op provinciale wegen meetelt, meldde dat er rond 17.00 uur al 887 kilometer file stond. Een half uur later was dat opgelopen tot een recordlengte van 1.135 kilometer. Het vorige record van dit jaar stond op 971 kilometer file, meldt een woordvoerder

Drukte in Rotterdam door lichtstoring in Beneluxtunnel

Het was niet alleen druk in de Randstad, maar ook rond Arnhem, Breda en Den Bosch stond het verkeer vast.

Op de wegen rond Rotterdam was het erg druk vanwege een eerdere lichtstoring in een van de tunnelbuizen van de Beneluxtunnel. Het licht was daar rond 15.00 uur uitgevallen. Een monteur van Rijkswaterstaat had de verlichting rond 16.30 weer hersteld.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!