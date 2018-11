Volgens de rechtbank in Dordrecht was er geen sprake van homohaat tijdens de mishandeling van twee homoseksuele mannen in het voorjaar. Wel zijn de dertien verdachten veroordeeld voor openlijke geweldpleging.

De straffen lopen uiteen van enkele maanden voorwaardelijke celstraf tot taakstraffen.

Volgens de rechtbank werden de verdachten, in de leeftijd van 14 tot 22 jaar, vooral gedreven door "een giftige cocktail van sensatiezucht en groepsdruk", aldus een woordvoerder van de rechtbank in een toelichting op de vonnissen.

Via de datingapp Grindr maakten de verdachten in het paasweekend afzonderlijke afspraken met de beide slachtoffers. Een van de mannen is op de afgesproken plek in Dordrecht geschopt en geslagen. De ander wist tijdig te ontkomen.

De zaak veroorzaakte onrust in de homogemeenschap in Dordrecht en daarbuiten. Belangenorganisatie COC vindt het vonnis "schandalig" en verbaast zich erover. "Als uitschelden voor 'kankerflikker' al geen bewijs meer is voor homofobie, wat dan wel? Welk voorbeeld stelt de rechter hiermee?", vraagt voorzitter Tanja Ineke zich af.

De organisatie hoopt dat het OM in beroep gaat. Of dat gaat gebeuren, is nog onbekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!