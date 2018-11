Een 21-jarige man is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, wegens het doodrijden van een zestienjarige fietser.

Op 23 januari 2017 reed de automobilist in Almelo veel te hard in een drukke straat op een kruispunt af. Daar zag hij de overstekende fietser over het hoofd, met fatale afloop.

De man reed naar schatting tussen de 84 en 93 kilometer per uur, terwijl een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gold. Volgens de rechtbank staat vast dat de man ten tijde van het ongeluk FaceTime open had staan op zijn smartphone. Het is echter niet bewezen dat hij op dat moment ook daadwerkelijk aan het videobellen was.

De rechtbank wees erop dat de man ook vanwege zijn beperkte rijervaring extra voorzichtig had moeten zijn. Ook had hij rekening moeten houden met het feit dat hij op dat moment niet fit was. Behalve de celstraf legde de rechtbank de man ook een rijverbod van twee jaar op.

