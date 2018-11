De politie heeft woensdag bij een fruitverwerkingsbedrijf in Moerdijk 800 kilo cocaïne in beslag genomen.

De politie meldt donderdag dat de lading verstopt zat tussen fruit dat vanuit de haven van Vlissingen in Moerdijk was afgeleverd. Een woordvoerder van de politie zegt tegen NU.nl dat de lading vermoedelijk uit Zuid-Amerika afkomstig is.

De drugs werden tijdens een kwaliteitscontrole gevonden door medewerkers van het bedrijf. Zij schakelden meteen de politie in. Volgens de woordvoerder ziet de politie vooralsnog geen reden om iemand van het bedrijf als verdachte aan te merken.

De recherche doet onderzoek. De politie heeft geen verdachten aangehouden.

Afgelopen maanden zijn er meerdere keren honderden kilo's drugs gevonden in vrachtzendingen die via de haven van Vlissingen zijn binnengekomen. Het is nog onbekend of er sprake is van een verband.