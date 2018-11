De behandeling van de rechtszaak over het schietincident bij schaatsstadion Thialf in 2017 heeft opnieuw vertraging opgelopen. Voor donderdag stond de inhoudelijke behandeling gepland, maar de rechter vindt dat eerst de beslissing van de Spaanse autoriteiten over overlevering openbaar moet worden gemaakt.

Verdachte Charles Reinier van der W. (58) zou op 7 januari 2017 hebben geschoten op Clafis-directeur en schaatssponsor Bert Jonker. Hij werd in de zomer vorig jaar in Spanje aangehouden en in september volgde overlevering aan Nederland.

Waarom de Spaanse autoriteiten toestemming hebben gegeven voor vervolging is nooit door het Openbaar Ministerie (OM) duidelijk gemaakt. Dit stelde de advocaat donderdag bij aanvang van de zitting. Hij heeft meerdere keren om het document van de Spaanse beslissing verzocht, maar dat niet gekregen.

Er wordt gezocht naar een nieuwe zittingsdatum op korte termijn.

Van der W. ook verdacht van afpersing

In april werd de inhoudelijke zitting ook al uitgesteld. Het OM maakte toen bekend dat de verdachte ook wordt verdacht van afpersing van de schaatssponsor. Voordat de rechtszaak kon worden hervat, moest het OM dit misdrijf ten laste leggen. Daarvoor moest er eerst met Spanje het nodige papierwerk in orde worden gemaakt.

Het voorarrest van de verdachte werd in december opgeheven, omdat hij ernstig ziek is en behandelingen moest ondergaan. Hij moet nog wel een enkelband dragen.

Van der W. en Jonker zouden een zakelijk conflict met elkaar hebben.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!