De politie heeft donderdag in de vroege ochtend een lichaam aangetroffen in het dorp Heinenoord. Daar werd gezocht naar Mona Baartmans (79). Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) probeert vast te stellen of het om de vermiste vrouw gaat.

De politie in Den Haag meldde de vondst donderdag op Twitter. Eerder werd al bekendgemaakt dat de zoektocht naar de vermiste Baartmans naar aanleiding van een tip werd uitgebreid naar een gebied in Heinenoord.

Baartmans verdween op 23 september na een bezoek aan haar man in een verpleeghuis in Den Haag. Daarna stapte ze bij haar zoon in een zwarte auto. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

De zoon werd aangehouden. De zestigjarige man woont in Oud-Beijerland, vijf kilometer van Heinenoord, waar eerder door de politie werd gezocht met speurhonden. Zijn voorarrest werd twee weken geleden met negentig dagen verlengd.

Ook zocht de politie onder meer in de buurt van het verpleeghuis naar haar. Duikers doorzochten de grachten.

