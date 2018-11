De politie heeft wederom een handgranaat aangetroffen op het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost.

De politie kreeg omstreeks 3.00 uur een melding dat er een handgranaat zou liggen op het Bijlmerplein. Volgens AT5 lag het explosief op precies dezelfde plek waar exact een week eerder ook een handgranaat werd gevonden.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ging op de melding af en nam het voorwerp mee voor nader onderzoek. Na constatering dat het daadwerkelijk ging om een handgranaat is het explosief onschadelijk gemaakt.

De handgranaat die nu is gevonden is in Amsterdam al de vierde in acht dagen tijd. Drie in Amsterdam-Zuidoost en een explosief in Amsterdam-Zuid.

Handgranaten bij Vondelpark en Lemelerbergweg

In de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 oktober werden ook twee explosieven gevonden in Amsterdam. Een handgranaat werd gevonden voor een hotel bij het Vondelpark. Het voorwerp werd rond 2.30 uur door een medewerker van het hotel gevonden. Later bleek het om een nog niet ontplofte handgranaat te gaan.

Aan de Lemelerbergweg in Amsterdam-Zuidoost werd in diezelfde nacht ook een explosief gevonden. Volgens de politie bestaat er geen verband tussen de twee aangetroffen explosieven.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet onlangs weten dat er sinds begin vorig jaar zestien incidenten met handgranaten bij (horeca)bedrijven zijn geweest. Tien keer ontplofte er een granaat. Criminelen gebruiken de methode om ondernemers onder druk te zetten.

