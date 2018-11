Donderdag begint de dag met zon met later op de dag op veel plekken in het land lichte regen of motregen. De temperatuur blijft wel zacht, met een temperatuur van 13 tot 14 graden.

De ochtend begint donderdag met af en toe zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, net als de kans op regen vanuit het zuiden. In de middag is er vooral in het oosten en noorden grote kans op buien.

De temperatuur ligt overdag rond de 13 tot 14 graden, terwijl de wind overwegend matig is. 's Avonds koelt het verder af en trekken de buien verder oostwaarts. Aan de kust kan een krachtige of zelfs harde wind opsteken.

Vrijdag is het wisselend bewolkt met lokaal een enkele bui. Met 11 graden is het wel iets kouder. 's Nachts klaart het breed op, waardoor het kwik lokaal tot het vriespunt daalt.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 11°C 8°C W 3 Zaterdag 11°C 1°C Z 4 Zondag 13°C 1°C ZO 3 Maandag 14°C 5°C ZO 3 Dinsdag 14°C 6°C Z 3

