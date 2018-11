Het lichaam dat de politie donderdag heeft gevonden in het Zuid-Hollandse dorp Heinenoord, is dat van de sinds 23 september vermiste Mona Baartmans (79). Dit bevestigt de politie vrijdag na sectie op het stoffelijk overschot.

Haar lichaam werd in de ochtend na een tip aangetroffen in een bosgebied. Het is nog niet bekend hoe lang geleden en op welke wijze Baartmans is overleden.

De vrouw bracht op zondag 23 september een bezoek aan haar man in een verpleeghuis in Den Haag. Daarna stapte ze bij haar oudste zoon (60) in een zwarte auto. Sindsdien ontbrak ieder spoor. Op maandag 24 september gaf haar familie haar als vermist op.

Haar oudste zoon werd een week na haar vermissing aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij woont in Oud-Beijerland, op zo'n 5 kilometer van het dorp waar het lichaam van zijn moeder is gevonden.

Zijn voorarrest werd twee weken geleden met negentig dagen verlengd.

