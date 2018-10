De verdachte van een dodelijke schietpartij in de Amsterdamse wijk Kattenburg, Tim S. (39), handelde volgens zijn advocaat uit zelfverdediging. Ze betoogde dat tijdens een pro-formazitting in de Amsterdamse rechtbank.

Op 23 november vorig jaar werd S. ingesloten, geschopt en geslagen door een groep jongens met wie hij ruzie had over een gestolen scooter.

Hij voelde zich daardoor zo bedreigd, dat hij geen andere uitweg zag dan te schieten, zegt zijn raadsvrouw. "Hij was bang dat hij zou worden doodgeschopt. Denk maar aan Joes Kloppenburg."

De negentienjarige Ayman werd dodelijk getroffen en zes anderen werden ook beschoten. Van hen raakten er drie gewond, onder wie Gianni L. Hij was eind januari dit jaar het vermoedelijke doelwit van de schietpartij in een buurtcentrum op het naburige eiland Wittenburg. Die kostte stagiair Mohammed Bouchikhi (17) het leven.

'Groep bleef zwijgen'

De groep jongens in kwestie bleef aanvankelijk zwijgen. Zo zeiden ze niets over het mishandelen van Tim S., aldus zijn advocaat. Pas later bleek uit afgeluisterde telefoongesprekken dat ze hadden afgesproken hetzelfde verhaal te vertellen en geen namen te noemen. "Pas na confrontatie met die taps gaven de jongens het geweld schoorvoetend toe."

De raadsvrouw vroeg de rechtbank om de voorlopige hechtenis van S. op te heffen, omdat er geen vluchtgevaar zou zijn en geen kans op herhaling. De rechtbank ging daar niet in mee.

Zaak in januari inhoudelijk behandeld

Ook het beroep op noodweer werd (nog) niet gehonoreerd. Volgens de rechter ging S. professioneel te werk en had hij willens en wetens een pistool in zijn zak gestoken. Ook wilde hij niet zeggen waar het vuurwapen is gebleven.

De volgende en laatste pro-formazitting is op 24 januari. Daarna wordt de zaak inhoudelijk behandeld.