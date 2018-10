De 21-jarige man uit Zoetermeer die eerder deze maand is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident in Delft, blijft negentig dagen langer vast. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag woensdag besloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de man de vluchtauto bestuurde waarmee twee verdachten de bewuste 8 oktober wilden vluchten.

Een agent arriveerde die ochtend in de Breestraat in Delft waar hij twee mensen zag die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Toen de agent de personen wilde aanhouden, vluchtten ze.

Hierop zijn schoten gelost door de agent. Het is niet bekend of hij de verdachten heeft geraakt.

Gewond persoon voor ziekenhuis gelegd

Later die bewuste 8 oktober werd in Zoetermeer een achttienjarige man gewond voor een ziekenhuis gelegd. Hij bezweek vervolgens aan zijn verwondingen.

Het staat volgens het OM op dit moment niet vast dat deze man betrokken is geweest bij het incident in de Breestraat.

Meerdere geweldsincidenten in Delft

De laatste maanden hebben zich meerdere incidenten met vuurwapens voorgedaan in Delft. Vorige maand werd coffeeshop The Game beschoten. Het pand is gevestigd aan de Breestraat.

In de Peperstraat werd geprobeerd een coffeeshop te beschieten, maar doordat het wapen leek te weigeren lukte dat niet. Op meerdere plekken in de stad is sinds de laatste beschieting 24 uur toezicht van de politie.

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft daarnaast ook vorige week besloten de twee coffeeshops voor onbepaalde tijd te sluiten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!