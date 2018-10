In het hoger beroep van de zaak rond de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt eind 2012 heeft de verdediging van verdachte Anouar B. (38) het gerechtshof woensdag gevraagd alsnog een reeks getuigen te horen. Volgens advocaat Inez Weski wordt haar cliënt onterecht gezien als een van de schutters.

B. en medeverdachte Adil A. (30) kregen in mei 2015 levenslang voor de moord op Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) en de poging tot moord op Benaouf A., die ternauwernood aan de kogelregen ontsnapte.

Benaouf A., zelf veroordeeld voor het aansturen van een liquidatie, zegt B. de bewuste avond te hebben herkend. Eerder deze maand bevestigde hij dat nogmaals in de rechtszaal.

Maar volgens Weski creëert vermeend onderwereldkopstuk Benaouf A. ''per onderzoek en per situatie een belang". Ook ''regisseert" hij het procesdossier door afwisselend beschuldigingen te uiten of zich te beroepen op zijn verschoningsrecht of op informatie ''van de straat", zei ze. Zij noemde hem ''leugenachtig".

Advocate wil broer van slachtoffer schietpartij Staatsliedenbuurt horen

De raadsvrouw vroeg het hof in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol onder anderen Omar L. als getuige te horen. Hij is de broer van een van de slachtoffers en wordt vervolgd voor de veronderstelde wraakmoord op Chahid Yakhlaf in 2015. Ook diens broer wordt wat Weski betreft ondervraagd, omdat hij ''achtergronden en betrokkenen" zou kennen.

Met de verhoren zei Weski de ''onbetrouwbaarheid" van Benaouf A. als getuige te willen aantonen. Verder wil ze dat informatie uit andere moordonderzoeken wordt toegevoegd. ''Er is sprake van enorme verwevenheid en bevindingen die haaks op elkaar staan", zei ze.

Openbaar Ministerie tegen horen extra getuigen

De aanklager vroeg het hof de verzoeken af te wijzen. ''Het gaat om wat die ene dag eind 2012 is gebeurd. Daar kunnen deze getuigen niets over zeggen", zei hij.

Het hof beslist binnenkort. De beroepszaak moet in december inhoudelijk starten.