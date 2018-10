Het faillissement van MC Slotervaart heeft de levens van patiënten niet in gevaar gebracht, zegt het ziekenhuis woensdagmiddag. De verklaring volgt nadat artsen van het ziekenhuis stelden dat één patiënt korte tijd in levensgevaar was.

Medische specialisten vertelden woensdag aan Het Parool dat het faillissement één patiënt bijna fataal was geworden. De persoon ondergaat volgens behandelend internist-oncoloog Hans-Martin Otten een strak schema zware chemotherapie. Verder zou een andere patiënt een alternatieve behandeling hebben gekregen.

Otten blijft ook na de reactie van het ziekenhuis bij zijn verklaring. Dat de calamiteitencommissie van het ziekenhuis het niet als calamiteit heeft aangemerkt, noemt hij "een definitiekwestie".

"Voor een calamiteit moet je formeel fysieke schade oplopen, dat was in dit geval gelukkig niet aan de hand", aldus Otten. "Het had echter wel ernstig kunnen aflopen."

Het MC Slotervaart werd vorige week donderdag failliet verklaard. De daaropvolgende dag moesten alle patiënten vóór 15.00 uur zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. De persoon die volgens Otten in levensgevaar was, werd vanwege de abrupte sluiting eerst naar het verkeerde ziekenhuis gebracht.

Calamiteiten moeten volgens een procedure gemeld worden bij de curatoren en de calamiteitencommissie. Maar volgens de curatoren is dat bij de twee genoemde zaken niet gebeurd. Na berichtgeving door de media is een onderzoek gestart. "Daaruit is gebleken dat bij beide gevallen geen sprake is geweest van een calamiteit."

De curatoren betreuren "het ten zeerste" dat de twee patiënten niet de juiste zorg hebben gekregen en zijn met de leiding van het ziekenhuis in overleg over het voorkomen van dit soort incidenten in de toekomst.

'Verplaatsing van zorg is een haastklus geworden'

Volgens Otten is de verplaatsing van zorg en patiënten een "haastklus" geworden. Hij stelt dat de hectische en soms chaotische overdracht het gevolg zijn van een al te abrupt einde van de ziekenhuiszorg na het uitspreken van het faillissement.

Over de gang van zaken hebben Otten en zijn collega-specialisten melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, aldus Het Parool. De inspectie zegt geen meldingen te hebben ontvangen over de twee patiënten over wie wordt gesproken.

Een woordvoerder van de inspectie zegt meldingen te verwachten als er zich situaties voordoen waarbij er "een ernstig risico bestaat voor de patiëntveiligheid", zeker gezien de situatie waarin de patiëntenzorg wordt afgebouwd. "We hebben dat bij de curatoren en de medische staf vandaag nogmaals benadrukt."

Onderzoek naar patiëntveiligheid bij faillissement

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kondigde dinsdag aan een onderzoek te starten naar de manier waarop is omgegaan met de patiëntveiligheid bij het faillissement van het Amsterdamse ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland.

De ziekenhuizen werden eind vorige week failliet verklaard. De twee curatoren die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de faillissementen zijn in gesprek met meerdere overnamekandidaten. Het is nog niet bekend of een van de ziekenhuizen een doorstart zal maken.

