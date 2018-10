Het verkeersplan voor Pinkpop was afgelopen jaar ondanks een dodelijke aanrijding in orde. Volgens de gemeente Landgraaf werd het vooraf opgestelde verkeersplan goed nageleefd, blijkt dinsdag uit een brief aan de gemeenteraad.

Bij de aanrijding op het festivalterrein kwam één persoon om het leven. Drie anderen raakten ernstig gewond. Het ongeval gebeurde na afloop van Pinkpop bij een van de ingangen van de festivalcampings op de Mensheggerweg.

De bestuurder van de betrokken auto werd uren na het ongeluk opgepakt in Amsterdam, maar later weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen aanwijzingen dat de man uit Heerlen opzettelijk op de groep mensen is ingereden.

De gemeente stuurde de brief dinsdag na een evaluatie van het dodelijke ongeval. De evaluatie is gemaakt door de gemeente, in samenwerking met bureau Pinkpop en de politie. Daaruit komt naar voren dat alle verkeersmaatregelen uit het verkeer- en vervoersplan in werking waren.

Verkeer dat in de buurt van het festivalterrein moest zijn, mocht gebruikmaken van de Mensheggerweg. Zij moesten zich onder meer houden aan een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. De bemenste doorlaatposten waren tijdens de aanrijding vanwege het late tijdstip niet meer aanwezig, zoals in het verkeersplan staat omschreven.

Het OM doet nog onderzoek naar de aanrijding. De gemeente Landgraaf is niet in beeld als verdachte, staat in de brief.

