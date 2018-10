Een 25-jarige man uit Eindhoven is dinsdag opgepakt voor het neerleggen van een handgranaat bij een shishalounge in zijn woonplaats. Het explosief werd in de nacht van 24 op 25 augustus bij de ingang geplaatst.

De handgranaat ontplofte voor de horecazaak aan de Leenderweg, waardoor een deur zwaar beschadigd raakte. Bij de explosie raakte niemand gewond.

De politie kon de verdachte vinden na het tonen van bewakingsbeelden en de naam van de man in een regionaal opsporingsprogramma. De uitzending leverde in totaal vijf tips op. Een arrestatieteam kon de verdachte dinsdagochtend in zijn woning aanhouden.

De man zit vast en wordt nog verhoord. Hij zit voorlopig in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Volgens de politie wordt de Eindhovenaar waarschijnlijk vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

