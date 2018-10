De avondspits is dinsdag net als de ochtendspits zeer druk door het herfstweer in Nederland. Rijkswaterstaat en de ANWB melden dat de verkeersdrukte in het najaar en dat het vroeg donker is, ook oorzaken zijn voor de extra drukte.

Het is niet zo druk als de ochtendspits, waarin een recordaantal kilometers aan files stond.

De avondspits begon vroeg en na 18.00 uur nam het aantal kilometers file snel af. Rond 18.30 uur stond er nog 'maar' 300 kilometer file volgens de ANWB. Rijkswaterstaat, dat alleen de snelwegen telt, meldde 200 kilometer file. Vooral in de Randstad en rond Utrecht stond het vast

Iets voor 18.00 uur stond er volgens de ANWB nog bijna 800 kilometer file. Rijkswaterstaat meldde toen bijna 400 kilometer aan files. "Het is druk en het is fors voor dit tijdstip, maar alles gaat volgens verwachting", meldde Rijkswaterstaat.

"Het is de hele avondspits niet heel veel drukker dan normaal", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De files waren verspreid over het hele land.

Avondspits begon veel vroeger dan normaal

De avondspits begon wel veel vroeger dan normaal. Dat kan volgens de woordvoerder van de ANWB komen doordat mensen wat eerder naar huis gaan omdat ze dinsdagochtend in de file stonden. Rijkswaterstaat bevestigt dat: "Vaak wordt het dan eerder druk. We zien de drukte al vanaf 15.00 uur toenemen."

"Vaak wordt een drukke ochtendspits gevolgd door een rustige avondspits", stelde de woordvoerder van de ANWB. "Voorlopig lijkt dat echter niet het geval." Het zwaartepunt van de avondspits ligt meestal rond 17.30 uur.

De ochtendspits van dinsdag was volgens Rijkswaterstaat de drukste van het jaar. In totaal stond er op de snelwegen 514 kilometer file. De ANWB neemt ook de regionale wegen mee in de meting en meldde een maximum van 970 kilometer file.

