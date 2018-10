De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) begint een onderzoek naar de manier waarop afgelopen week is omgegaan met de patiëntveiligheid bij het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen.

De OVV wil nagaan hoe het belang van de patiënten is gewogen voor en tijdens het faillissementsproces. "In de komende weken zal een precieze focus van het onderzoek worden bepaald", aldus de raad dinsdag op zijn website.

Afgelopen vrijdag moesten alle patiënten in Slotervaart voor 15.00 uur het failliete ziekenhuis uit. Zo'n vijftig patiënten werden per ambulance overgeplaatst naar omliggende ziekenhuizen. Volgens zorgmedewerkers werd dit door veel patiënten als zwaar belastend ervaren.

Volgens het ziekenhuis moesten de patiënten snel worden overgeplaatst of naar huis, omdat er niet genoeg personeel was voor de operatiekamer en intensive care. Dit zou komen doordat veel gespecialiseerd personeel geen vast contract had.

Mogelijk doorstart voor ziekenhuizen

Mogelijk krijgen de ziekenhuizen in Amsterdam en Flevoland een doorstart. De curatoren van beide ziekenhuizen zijn momenteel in gesprek met meerdere overnamekandidaten.

De IJsselmeerziekenhuizen bestaan uit de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en een verloskundigenpraktijk in Lelystad.

Woensdag debat in Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert woensdag met minister Bruno Bruins (Medische Zorg) over de faillissementen. Alle partijen in de Kamer willen uitleg hoe het zover heeft kunnen komen. Minister Bruins zei eerder op de dag tijdens het vragenuur dat ook hij verrast was over de snelheid van het faillissement.

