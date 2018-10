In de rechtszaak tegen acht verdachten over illegaal gokken op voetbalwedstrijden is de verdenking van matchfixing vervallen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) bestaat bij illegaal gokken wel het risico op matchfixing, maar is dat uit het onderzoek in de zaak niet gebleken.

De zeven mannen en één vrouw die van de illegale weddenschappen worden verdacht, werden eerder genoemd bij de manipulatie van twee wedstrijden in de toenmalige Jupiler League, die tegenwoordig Keuken Kampioen Divisie heet.

De hoofdverdachte in de zaak is een Nederlander die op Cyprus woont. Hij hoorde dinsdag tijdens een tussentijdse zitting op de rechtbank in Den Haag dat hij niet langer vast hoeft te zitten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De verdachten draaiden vermoedelijk een miljoenenomzet met het illegale gokken. De gokkers konden contant geld inzetten en de winsten werden ook contant uitbetaald.