De rechtbank van Amsterdam heeft de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Willem Endstra dinsdag vrijgelaten. Er zouden onvoldoende bezwaren zijn om Donald G. nog langer vast te houden, bevestigt zijn advocaat Leon van Kleef.

Het Openbaar Ministerie (OM) bestudeert momenteel de beslissing van de rechtbank. Mogelijk dat het OM hoger beroep instelt.

Crimineel Donald G. werd op 1 oktober aangehouden in zijn villa vlak bij de Spaanse plaats Alicante. Op diezelfde dag werd Dino Soerel aangehouden in zijn cel voor betrokkenheid bij het afpersen van Endstra en het geven van de opdracht voor de liquidatie van de vastgoedman in 2014.

Het voorarrest van Soerel werd onlangs geschorst vanwege privéomstandigheden. Hij wordt ook verdacht van het leiden van een criminele organisatie die de opdracht gaf voor de moord op crimineel John Mieremet. Soerel zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl.

Vrijlaten cliënt volgens advocaat logisch gevolg

Van Kleef laat weten allerminst verbaasd te zijn over de vrijlating van zijn cliënt. De verdenking tegen Donald G. is volgens hem gebaseerd op "oude ranzige wijn in nieuwe zakken." De advocaat doelt op de verklaring van Natik Abbasov uit 2012.

De man, die ervan wordt verdacht Endstra te hebben doodgeschoten, zou tijdens zijn gevangenhouding hebben gezegd dat de opdracht voor de moord op Endstra van Donald G. kwam. Dit was geen officiële verklaring. Abbasov heeft zijn woorden nooit kunnen onderbouwen, omdat hij kort daarna in zijn cel overleed aan een hersenbloeding.

"Het OM heeft alle oude dossiers naast elkaar gelegd en gezegd nieuwe aanwijzingen te zien", voegt Van Kleef toe. Donald G. is destijds nooit aangehouden.

Voorarrest Özgür C. met veertien dagen verlengd

In het proces tegen Willem Holleeder vertelde het OM onlangs Donald G. als tussenpersoon te zien tussen de leiders van een criminele organisatie (Soerel en Holleeder) en een zogenoemd 'moordcommando'.

Özgür C., een van de mannen die volgens het OM tot die groep huurmoordenaars behoorde, werd onlangs ook aangehouden. Hij geldt als verdachte in het onderzoek naar de liquidatie op Mieremet en in de zaak rond de moord op Hakki Yesilkagit. Mieremet werd in november 2005 geliquideerd, Yesilkagit in juni 2006.

Zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd in plaats van de door het OM gevorderde negentig dagen. Hetzelfde geldt voor Jurmaine B. Zijn voorarrest werd eveneens met veertien dagen verlengd.

Het OM verdenkt B. van betrokkenheid bij de moorden op Endstra, Mieremet en Yesilkagit en is tegen de beslissing van de raadkamer in beroep gegaan.