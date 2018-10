Regen en veel ongelukken leiden dinsdagochtend tot lange files op de Nederlandse wegen. Om 8.00 uur stond er volgens de ANWB al meer dan 900 kilometer file. Dit is bijna het dubbele van wat normaal is voor een dinsdag in oktober.

De ANWB meldt dat de dinsdagochtendspits hiermee de drukste spits van 2018 is.

In totaal stonden er rond 8.00 uur meer dan tweehonderd files op de Nederlandse wegen. Rond 10.00 uur waren de meeste files opgelost.

Volgens Rijkswaterstaat, die de vertragingen op de provinciale wegen niet meetelt, was de piek 514 kilometer.

De problemen deden zich voor door een combinatie van veel regen en veel ongelukken. De ANWB gaf automobilisten die niet per se in de ochtendspits hoeven te rijden het advies te wachten tot de drukte voorbij is. "Mensen passen hun rijgedrag amper aan de weersomstandigheden aan", aldus een woordvoerder. "Dat is een recept voor problemen."

​Zware avondspits

Voor dinsdagavond wordt een zware spits verwacht door een combinatie van het weer en de ingetreden wintertijd. "We voorzien een van de drukste avonden van het jaar tot nu toe", aldus Rijkswaterstaat.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies vanwege de harde windstoten die worden verwacht. De waarschuwing geldt tot dinsdagavond 23.00 uur.

