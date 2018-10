Het is dinsdag een onstuimige herfstdag. Er trekt veel regen over het land en er staat een stevige wind. Het wordt fris met maximaal 7 graden.

De dag begint bewolkt en met veel regen, die in de loop van de ochtend naar de Noordzee trekt. In de middag volgt er een nieuw regengebied, dat noordwaarts over het land zal trekken.

Er zal gemiddeld 10 tot 20 millimeter regen vallen, maar op sommige plekken kan dit zelfs meer dan 30 millimeter zijn. In de avond wordt het op de meeste plaatsen droog.

De wind neemt in de loop van de dag toe in kracht en zal waaien uit het (noord)westen. Aan zee zijn er windstoten mogelijk van 60 tot 85 kilometer per uur.

Overdag ligt de temperatuur rond de 7 graden, maar in de avond loopt het kwik op tot 9 of 10 graden.

Woensdag en donderdag rustiger weer

In de nacht van dinsdag op woensdag kan er in het noorden nog een enkele bui vallen, maar vanuit het zuiden trekken er dan opklaringen het land binnen.

Woensdag wordt warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd, wat resulteert in hogere temperaturen. Het zal ongeveer 13 graden worden.

Er kan woensdag in de loop van de dag nog wel een enkele bui vallen, maar de droge perioden zullen overheersen. De zon laat zich ook geregeld zien.

Donderdag wordt het opnieuw warm met zo'n 13 graden. Er is veel ruimte voor de zon, maar het is niet uitgesloten dat er een enkele kleine bui valt.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 11°C 5°C Z 3 Donderdag 15°C 9°C Z 4 Vrijdag 12°C 8°C W 4 Zaterdag 11°C 4°C Z 4 Zondag 14°C 6°C Z 3

