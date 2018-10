Het aantal immigranten en emigranten blijft groot in de eerste drie kwartalen van 2018, blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar was er in Nederland sprake van een recordaantal immigranten en emigranten.

De Nederlandse bevolking groeide in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 81.000 personen. De groei komt vooral door buitenlandse migratie. Daarnaast werden ruim elfduizend meer kinderen geboren dan er mensen zijn overleden.

Vanuit het buitenland kwamen 186.000 mensen naar Nederland. Dat zijn er 2,5 procent meer dan in de dezelfde periode een jaar eerder. In totaal schreven 116.500 mensen zich uit bij een Nederlandse gemeente. Dat komt neer op een toename van 1,3 procent.

Ook dit jaar kwam het merendeel van de immigranten uit Europa. Het aantal Europese, Amerikaanse en Afrikaanse migranten is toegenomen, terwijl steeds minder mensen uit Azië zich in Nederland vestigen. Volgens het CBS is de daling het sterkst onder de Syriërs.

Het CBS stelt dat de voorlopige cijfers al een goed beeld geven van de bevolkingsgroei van 2018. Dit komt doordat een belangrijk deel van de jaarlijkse migratiebeweging doorgaans in het derde kwartaal plaatsvindt.

