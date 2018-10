Festivaldirecteur Gerke de Groot zal volgend jaar de lichtintensiteit van de stroboscooplampen aanpassen nadat acht bezoekers op het ADE-feest van DGTL op hetzelfde moment epileptische aanvallen kregen.

Het feest van het Amsterdam Dance Event (ADE) vond plaats op 19 oktober op de NDSM-werf in Amsterdam. Acht bezoekers van het feest kregen die nacht rond 5.30 uur op hetzelfde moment een epileptische aanval, bevestigt De Groot na berichtgeving van de NOS.

De festivaldirecteur kan geen details geven over de oorzaak van de epileptische aanvallen van de festivalbezoekers. De EHBO geeft geen informatie vanwege de privacy van de patiënten.

Vermoedelijk hebben de epilepsieaanvallen te maken met een combinatie van stroboscooplichten en drugsgebruik, maar het is onzeker of dat daadwerkelijk de oorzaak is geweest. Wel is bekend dat de epilepsieaanvallen in een tijdsbestek van tien tot vijftien minuten plaatsvonden

Volgens De Groot kan het voor slachtoffers een traumatische ervaring zijn geweest, daarom wil hij graag om de tafel met de bezoekers die op die avond een epileptische aanval hebben gehad. Via de website van DGTL kunnen slachtoffers reageren op de oproep.

