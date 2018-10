Waterschap Rijn en IJssel voorziet dat er volgend voorjaar opnieuw droogteproblemen zijn. Door droogte vallen watergangen droog, mogen landbouwers niet sproeien en komen natuur en waterkwaliteit in gevaar.

De nieuwe droogte zal het gevolg zijn van de extreem lage grondwaterstand van dit jaar, aldus het waterschap maandag. Die stand gaat zich niet genoeg herstellen, tenzij het maandenlang elke dag behoorlijk gaat regenen.

Het waterschap heeft de stand van zaken laten doorrekenen door deskundigen. Daaruit is gebleken dat er 500 tot 700 millimeter neerslag nodig is om de grondwaterstand en de waterstand in beken en rivieren weer op peil te krijgen.

Zoveel neerslag komt overeen met een hoeveelheid regen die gewoonlijk in een heel jaar valt. "En het moet gewoon doorregenen. Hoosbuien helpen niet, want dat water spoelt meteen weg", zegt dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap.

Grondwater staat nog 1 meter lager dan normaal

Het grondwater staat in delen van Nederland wel 1 meter lager dan normaal en daalt ondanks wat buien nog steeds. Hoewel voor heel Nederland het droogterecord van 1976 niet is gebroken, geldt dat niet voor hoger gelegen delen van het land. Die gebieden zitten er al ver boven.

Op de Veluwe en in de Achterhoek staat meer dan de helft van alle beken en sloten droog en in de andere staan alleen nog plasjes water. In deze gebieden blijft de hele winter een sproeiverbod gelden, denkt Pieper. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

Het waterschap zoekt met provincies, natuurorganisaties, agrariërs en drinkwaterbedrijven naar tijdelijke maatregelen om de grondwaterstand te verhogen. Mogelijk wordt regenwater langer op de akkers vastgehouden, zodat water dieper in de grond kan zakken. Ook wordt advies gevraagd in 'droge' landen als Spanje en Portugal.

Ook landelijk wordt volgens Pieper nagedacht over oplossingen. "Als er in het oosten droogteproblemen zijn, heeft het westen daar ook last van. We weten veel van de bestrijding van hoogwater, maar weinig van oplossingen voor laagwater."

