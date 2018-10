De negentienjarige bestuurder die in de nacht van zaterdag op zondag twee fietsers aanreed in Goes had vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op voor een beginnend bestuurder. De fietsers zijn allebei overleden.

De politie maakt maandag bekend dat de bestuurder 385 ug/l blies. Voor een beginnend bestuurder is de limiet 88 ug/l.

De man wordt verdacht van het veroorzaken van het dodelijke ongeval op de kruising van de Spiegelstraat en Kloetingseweg. Hij zit momenteel nog vast.

De slachtoffers zijn een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedonië, die bij haar verbleef.

De negentienjarige man is na overleg met de officier van justitie in zekering gesteld. Verder is zijn rijbewijs ingenomen door de politie.

