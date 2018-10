Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ook in hoger beroep zes jaar cel geëist tegen Helmonder Mario H. (53) voor poging tot moord op de belager van zijn tienerdochter.

Volgens de aanklager is er voldoende bewijs dat hij het overlijden van de ex-tbs’er riskeerde toen hij hem begin vorig jaar opspoorde, opwachtte en ten minste vier keer met een sneeuwschep tegen het hoofd sloeg.

H. ging destijds door het lint, omdat zijn veertienjarige dochter werd lastiggevallen door de 49-jarige Jack S. De rechtbank legde H. tien maanden celstraf op wegens zware mishandeling. De aanklager ging in hoger beroep voor een zwaardere straf.

"Deze verdachte kan rekenen op veel begrip in de samenleving, maar we leven in een rechtsstaat en niet in een jungle", zei de advocaat-generaal maandag in een toelichting op zijn eis.

"Hij is niet alleen een liefhebbende vader, maar ook een levensgevaarlijke verdachte die geen enkele spijt heeft van zijn strafexpeditie."

H. herhaalde voor het gerechtshof in Den Bosch dat hij S. zelf had opgespoord en aangepakt, omdat de politie in zijn ogen niks deed met de aangifte van zijn dochter wegens grooming. De verdachte benadrukte dat hij niet van plan was om zijn tegenstander om het leven te brengen. Hij zegt dat hij alleen op zijn benen heeft geslagen. "Als ik hem had willen doden, had ik dat gedaan. Ik had makkelijk zijn hoofd er af kunnen slaan", zei hij.

Eindhovenaar S. werd vorig jaar zelf veroordeeld voor het stalken van meerdere meisjes. Hij kreeg een celstraf en wederom tbs.

