De veertigjarige vrouw die vorig jaar november haar driejarige zoon achterliet op Amsterdam Centraal is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van zestig dagen en een proeftijd van twee jaar.

De vrouw werd maandag ook veroordeeld tot negentien dagen gevangenisstraf, maar omdat ze deze al in voorarrest heeft uitgezeten, betekent dit dat zij niet terughoeft naar de gevangenis.

In november vorig jaar werd het kind door een buschauffeur aangetroffen op Amsterdam Centraal en door de politie ondergebracht bij een pleeggezin. De jongen is onder voogdij gesteld.

De moeder werd na een aantal dagen aangehouden. De politie had camerabeelden verspreid. De vrouw werd vervolgens herkend. Volgens haar was het achterlaten van haar kind een laatste redmiddel om hulp te krijgen.

De rechtbank heeft bij de uitspraak rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de vrouw. Zij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is zwakbegaafd en analfabeet. De vrouw heeft ook een dochter. Zij verblijft in Marokko.

De uitspraak komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste twee weken geleden een voorwaardelijke straf van zestig dagen met een proeftijd van twee jaar.

Vrouw heeft zoon 'ernstig in gevaar gebracht'

De rechtbank neemt het de vrouw kwalijk dat zij op deze manier hulp heeft gezocht voor haar zoon. Door hem alleen achter te laten, heeft ze hem volgens de rechter "ernstig in gevaar gebracht".

De jongen was daarnaast beperkter dan andere kinderen van zijn leeftijd. Hij kon vorig jaar november niet praten, was niet zindelijk en leek last te hebben van een gedragsstoornis.

Inmiddels gaat het beter met hem. Hij gaat momenteel naar school en spreekt Nederlands. Zijn moeder verblijft in een wooninstelling.

