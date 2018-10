De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de Tweede Kamer van onvolledige informatie voorzien om de stint van de weg te krijgen en eigen fouten te verbergen.

Dat meldt RTL Nieuws maandag op basis van eigen onderzoek. Het toedekken van eigen fouten begon volgens RTL Nieuws al op 20 september. Dat was de dag van het ongeluk met een stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Volgens de nieuwszender wilde de top van het ministerie direct na het ongeluk dat de stint zou worden verboden. Om 16.30 uur zouden de juristen van het ministerie al een conceptversie van het verbod klaar hebben gehad.

De ILT kwam er op de dag van het ongeluk achter dat de inspectie toezicht had moeten houden op de stints, maar dat dit al die jaren niet is gebeurd. Dat blijkt uit interne documenten van de ILT die RTL Nieuws in handen heeft. Om 15.00 uur op 20 september werd opdracht gegeven voor een onderzoek naar de stint.

Net als de segway, valt de stint in de categorie speciale bromfietsen. De controle op deze voertuigen is beperkt. Volgens de in 2011 ingevoerde wetgeving hoeft de inspectie alleen te controleren of de voertuigen voldoen aan een aantal technische zaken.

De grondige keuring van het hele productieproces werd geschrapt en er werd maar één voertuig getest. Volgens het ministerie was het genomen risico acceptabel, omdat er weinig speciale bromfietsen in gebruik zijn.

Een ILT-woordvoerder laat in een reactie aan NU.nl weten dat voor het ongeval bekend was dat er geen toezicht op de stint was. "Wij hebben 160 onderwerpen onder onze hoede. We geven prioriteit aan de zaken die het grootste risico voor de samenleving met zich meebrengen, want we kunnen niet alles controleren. Daarom was er voor het ongeval geen aanleiding om de stints te controleren."

Onderzoek naar stints

Op 24 september werd volgens RTL Nieuws duidelijk dat een andere onderzoeksinstantie dan de ILT onderzoek moet doen naar de stint. Dat onderzoek kan maanden duren, in die periode zouden stints niet de weg op mogen.

Dat besluit werd genomen, voordat het onderzoek naar de verongelukte stint was afgerond. De resultaten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werden op 26 september bekendgemaakt.

De ILT en het ministerie citeren volgens RTL Nieuws selectief uit dat onderzoek, om ervoor te zorgen dat er een vervolgonderzoek komt.

Rapport selectief gebruikt

Het NFI meldt dat er met slechts een klein percentage van alle stints een probleem zou kunnen zijn, dat eenvoudig te verhelpen is. Dat liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) niet aan de Tweede Kamer weten. Pas een dag later werd het volledige rapport bekendgemaakt.

Daarnaast was er volgens RTL Nieuws ook een medewerker van de ILT bij het onderzoek van het NFI aanwezig. Hij zocht volgens de nieuwszender naar bewijs dat het voertuig op hol kon slaan.

Het onderzoek van de NFI werd door de ILT en het ministerie gebruikt om de stint op 1 oktober voorlopig te verbieden. Maar de informatie die de inspectie gaf, klopt volgens RTL Nieuws niet. De tegenargumenten van de producent van het voertuig zouden nauwelijks zijn genoemd door de ILT.

Volgens een woordvoerder van het ministerie bleek dat er voldoende redenen waren om de stint tijdelijk van de weg te halen. "De eerste voorlopige resultaten uit dat onderzoek gaven aanleiding tot twijfels over de technische constructie van de stint. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de stint stilvalt of juist niet meer remt."

"We moeten het onderzoek van TNO naar de veiligheid van de stint afwachten." TNO gaat kijken of de stint nog veilig is en wat er mogelijk verbeterd moet worden. "Tot die tijd nemen we geen risico", stelt de woordvoerder.

Onjuiste verklaring gebruikt

Daarnaast wordt een proces-verbaal gebruikt van een incident met een stint op 20 september in Amsterdam. Een medewerker van een kinderdagverblijf belde op die dag de politie vanwege remproblemen.

In dat proces-verbaal kwam te staan dat de stint op hol sloeg. De medewerker van het kinderdagverblijf meldde bij de politie dat dit niet het geval was. Er werd meerdere keren gevraagd om de verklaring te schrappen of aan te vullen met een nuance.

Uiteindelijk werd toch de onjuiste verklaring in het eerste proces-verbaal meegenomen in het besluit om de stint van de weg te halen.

