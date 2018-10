Twee fietsers zijn in de nacht van zaterdag op zondag overleden nadat ze werden aangereden door een auto in Goes. De negentienjarige bestuurder was onder invloed van alcohol.

Volgens de politie zijn de slachtoffers een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedonië, die bij haar verbleef. Het ongeval vond plaats bij de spoorwegovergang Ockenburg op de kruising Van de Spiegelstraat en Kloetingseweg.

De politie meldt dat er ambulances en een traumahelikopter werden ingeschakeld, maar die konden niets meer betekenen. De fietsers overleden ter plaatse. De families van beide slachtoffers zijn inmiddels ingelicht.

Het team Verkeersongevallenanalyse onderzoekt het ongeval. Uit een ademanalyse blijkt dat de bestuurder te veel gedronken had. De man, afkomstig uit Kloetinge, heeft na zijn aanhouding een verklaring afgelegd.

De negentienjarige man is na overleg met de officier van justitie in zekering gesteld. Verder is zijn rijbewijs ingenomen door de politie.

De weg tussen de Van de Spiegelstraat en de rotonde bij de Oranjeweg en Patijnweg was urenlang afgezet vanwege de aanrijding. Rond 11.00 uur werd de weg vrijgegeven.

