Het blijft vandaag op de meeste plekken droog. Het wordt 6 tot 8 graden, maar door de kille noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Het is bijzonder fris voor de tijd van het jaar.

De nacht van zaterdag op zondag was koud. Aan zee en in het zuiden werd het rond de 4 graden, in het noordoosten van het land daalde de temperatuur tot rond het vriespunt.

Overdag zijn er perioden met zon en blijft het op de meeste plekken droog. In het zuiden zal iets meer bewolking zijn, die langzaam naar het noorden trekt. Het wordt 6 tot 8 graden, maar de kille noordoostenwind maakt dat het een stuk kouder aanvoelt.

Maandag begint de dag bewolkt en kan er in het oosten wat neerslag vallen. In de middag is het op de meeste plekken droog, maar in de avond neemt de kans op een bui opnieuw toe. Het wordt opnieuw een koude dag met een maximumtemperatuur van 5 graden.

Dinsdag flink wat regen en veel wind

Dinsdag trekt er een depressie over het land waardoor het urenlang flink kan doorregenen. In het westen van het land wordt de meeste neerslag verwacht, op diverse plekken kan 10 tot 20 milimeter vallen.

Aan zee kan er een stormachtige wind waaien met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. In de avond kan het ook landinwaarts kortstondig flink waaien.

Ook dinsdag wordt het fris voor de tijd van het jaar en wordt het niet veel warmer dan 7 tot 9 graden. Door de wind en de regen voelt het ook weer een paar graden kouder aan.

Vanaf woensdag krijgen we te maken met rustiger weer en hogere temperaturen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 6°C 1°C NO 4 Dinsdag 10°C 4°C ZW 6 Woensdag 12°C 6°C ZW 6 Donderdag 14°C 9°C Z 4 Vrijdag 13°C 6°C Z 4

