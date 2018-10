De wintertijd is ingegaan. Om 3.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag is de klok een uur teruggezet en werd het weer 2.00 uur.

De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd, die vijf maanden duurt, van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart. Dat betekent dat de klok op 31 maart 2019 weer een uur vooruit wordt gezet en de zomertijd weer ingaat.

Het is onzeker of het jaarlijkse ritueel van de klok verzetten blijft voortbestaan. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft voorgesteld dat EU-lidstaten zelf mogen bepalen welke standaardtijd ze gaan hanteren, de zomertijd of de wintertijd. Komende week wordt daarover gesproken door de EU-transportministers.

Benelux-landen willen dezelfde tijdzone

Nederland, België en Luxemburg streven ernaar om in de toekomst dezelfde tijdzone te hebben. De premiers Mark Rutte, Charles Michel en Xavier Bettel gaan de inwoners van de Benelux vragen naar hun voorkeuren over de invoering van de zomer- of wintertijd als standaardtijd.

De Marokkaanse regering besloot vrijdag plotseling om het hele jaar de zomertijd aan te houden. Daardoor is de klok daar dit weekend niet een uur teruggezet. In Nederland en Marokko is het daardoor nu even laat.

