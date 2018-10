Uitvaartorganisatie DELA neemt ongevraagd vingerafdrukken van overleden personen af. Het bedrijf gebruikt de afdruk vervolgens voor commerciële doeleinden.

DELA spreekt van een standaardprocedure, ontdekte het consumentenprogramma Radar Radio na een tip. Het bedrijf gebruikt daarvoor een opzetstukje voor een smartphone.

Nadat de vingerafdruk is afgenomen, benadert de uitvaartorganisatie de nabestaanden met een aanbieding van een persoonlijke ring of ketting. De kosten van het sieraad zouden in de honderden euro's kunnen lopen.

Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens zijn zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Ze mogen daarom alleen in uitzonderlijke situaties verwerkt worden.

In een reactie aan Radar Radio spreekt DELA eerdere uitlatingen van diens klantenservice tegen, maar erkent dat dit in sommige gevallen ook bewust niet gebeurt. "In de meeste gevallen kunnen we vooraf toestemming vragen en doen we dat ook", aldus het bedrijf.

DELA zou de vingerafdrukken verwijderen zodra bij het bedrijf bekend is dat de nabestaanden geen gebruik willen maken van de commerciële aanbieding van het uitvaartbedrijf.