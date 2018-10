Bij een ontploffing in een woning in Alkmaar zijn zaterdag meerdere bewoners gewond geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Er was ook sprake van brand.

Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig bij de woning aan de Lambert Doomerstraat. Die is gevestigd in een gebouw met meerdere appartementen.

Volgens RTV Noord-Holland zouden er drie mensen gewond zijn geraakt. Een van hen zou zwaargewond zijn. Er is een traumahelikopter opgeroepen. De brand zou iets na 11.00 uur gemeld zijn.

Het is nog niet duidelijk of de brand ontstond als gevolg van de explosie of omgekeerd. Het vuur is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Nabijgelegen woningen worden onderzocht op rookschade.

