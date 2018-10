Ziekenhuizen in de buurt van de deze week failliet verklaarde zorginstellingen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen staan te springen om extra personeel aan te nemen. Door de faillissementen is het aantal patiënten bij die ziekenhuizen flink gestegen.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD) zaterdag.

Volgens het dagblad staan er bij het UMC in Amsterdam momenteel twintig vacatures open voor specialistische verpleegkundigen. Het ziekenhuis, dat is voortgekomen uit een fusie tussen VUmc en het AMC, zal naar verwachting een stijging in patiënten tegemoetzien door het faillissement van MC Slotervaart.

Ook in de provincie Flevoland worden nieuwe medewerkers gezocht bij ziekenhuizen. Volgens het FD staat het Antoniusziekenhuis in Emmeloord te trappelen om nieuwe patiënten op te vangen. Door het faillissement van MC Emmeloord wordt Antonius de enige polikliniek in de regio.

"Het kan voor ons betekenen dat de patiëntenzorg wordt verdubbeld", zegt bestuursvoorzitter Marcel Kuin woensdag in gesprek met Omroep Friesland. "We zullen extra middelen en personeel nodig hebben, maar de medewerkers gaan alles op alles zetten om de zorg te realiseren."

Ontslagen medewerkers mogen weer solliciteren

De vraag naar personeel is ook groot in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het ziekenhuis vraagt ontslagen medewerkers om weer te solliciteren. Het ziekenhuis verkeert financieel gezien al jaren in zwaar weer. In 2017 leed het ziekenhuis een verlies van 4,2 miljoen euro, vanwege het teruglopende patiëntenaantal.

Het ziekenhuis geeft in gesprek met het FD aan dat de telefoon roodgloeiend staat. In Dronten gaat St Jansdal een polikliniek, die het samen met de failliete MC-groep runde, zelfstandig voortzetten.