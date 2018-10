Zaterdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en wordt het iets kouder met een maximum temperatuur van rond de 10 graden.

Overdag trekken er een aantal buien over het land, maar de regen zal voornamelijk in de kustgebieden vallen. De zon schijnt van tijd tot tijd en het wordt in de middag zo'n tien graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten.

In de avond wordt het droger en draait de wind naar het noord(oosten). In de nacht van zaterdag op zondag is het op de meeste plekken droog en helder. De temperaturen kunnen variëren van 5 graden langs de kust tot -1 in het noordoosten van het land.

Zondag blijft het bijna overal droog, alleen op de Wadden kan er een bui vallen. Het wordt een stuk kouder met een minimumtemperatuur rond de 8 graden.

Maandag de koudste dag

Maandag trekt de noordoostenwind aan en is het ronduit koud met 7 graden. Er kan hier en daar een bui vallen en het is niet uitgesloten dat er in de ochtend in de heuvels van Limburg en in het noordoosten van het land een vlok natte sneeuw te zien kan zijn.

Dinsdag wordt het naar verwachting de natste dag van de week en valt er in het hele land flink wat neerslag. Het wordt wel weer iets warmer met temperaturen tussen de 8 en 10 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 6°C 2°C NO 4 Dinsdag 8°C 5°C Z 6 Woensdag 13°C 5°C Z 5 Donderdag 14°C 7°C Z 4 Vrijdag 13°C 6°C ZZW 4

