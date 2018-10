De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt laat twee coffeeshops in het centrum van Delft sluiten. Het gaat om The Future in de Peperstraat en The Game in de Breestraat. Reden voor de sluiting is "nieuwe informatie van politie en justitie".

Hoelang de twee zaken dicht zullen blijven, kan een woordvoerder van de gemeente niet zeggen. Ook wordt niet bekendgemaakt om welke informatie het gaat.

"Er wordt doorlopend gekeken hoe de beveiliging in Delft het beste kan worden ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende aspecten. Het is dus ook mogelijk dat het beeld qua bewaken en beveiligen op straat verandert", staat in een verklaring van de gemeente.

Vrijdag was er overleg tussen Van Bijsterveldt, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Beide coffeeshops werden al eerder tijdelijk gesloten, onder meer vanwege schietincidenten.

Na de laatste beschieting verscherpte de politie het toezicht in het centrum van Delft. Op meerdere plekken in de stad staan nu 24 uur per dag politieauto's.

Agent schoot op verdachten

De laatste beschieting was op 8 oktober. Een agent arriveerde 's ochtends in de Breestraat en zag twee personen met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Nadat de agent de mannen wilde aanhouden, gingen ze ervandoor.

De agent schoot daarop op de verdachten, maar het is niet bekend of de agent een of beide verdachten heeft geraakt. Op 17 oktober maakte het OM bekend dat een man uit Zoetermeer is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de vluchtauto te hebben bestuurd.

Behalve de incidenten bij The Game en The Future, werd in augustus net buiten het centrum de crimineel Karel Pronk doodgeschoten bij een koffietent bij het Kalverbos.

