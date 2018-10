De rechtszaak tegen Jos B., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, begint op woensdag 12 december in de rechtbank van Maastricht.

​De eerste zitting, een pro-formazitting, begint om 10.00 uur. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Tijdens de zitting zal worden gesproken over hoe het onderzoek ervoor staat, de voorlopige hechtenis van B. en hoe de zaak verder zal verlopen. B. hoeft niet bij de zitting aanwezig te zijn.

Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden toen hij op kamp was op de Limburgse Brunssummerheide. Lange tijd was er geen verdachte in de zaak en tegen eerdere verdachten werd onvoldoende bewijs gevonden.

OM vond volledige DNA-match

B. kwam aanvankelijk alleen als toevallige passant voor in het dossier van de zaak-Nicky Verstappen, maar sinds juni van dit jaar werd hij door het Openbaar Ministerie (OM) aangemerkt als hoofdverdachte in de zaak. Het OM vond een volledige match tussen het DNA van B. en het DNA dat op de kleding van Nicky gevonden was.

Na een zoektocht in de bossen van Frankrijk en Spanje werd B. eind augustus in Spanje aangehouden. Begin september kwam hij in Nederland aan.