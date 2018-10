De internationale campagneorganisatie Avaaz heeft aangifte gedaan tegen twee in Nederland geregistreerde bedrijven vanwege hun rol in een fraudezaak in Kazachstan. De bedrijven zouden bijna 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) hebben weggesluisd.

KazBay B.V. en Bayrock B.V. zouden een schakel zijn in een internationaal netwerk waarin geld is witgewassen. Het geld was in Kazachstan verduisterd. Dit staat in de aangifte die door advocatenbureau Prakken d'Oliveira namens Avaaz is ingediend.

Advocaat Barbara van Straaten bevestigt in gesprek met NU.nl dat het bureau namens Avaaz aangifte heeft gedaan en verwijst voor verdere details naar de organisatie. Avaaz was vrijdag vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

In totaal zou tot wel 10 miljard euro zijn verduisterd. Dit ging via een constructie van verschillende lege vennootschappen die investeerden in vastgoed in de Verenigde Staten en Europa. De winst werd vervolgens uitbetaald aan een netwerk van brievenbusmaatschappijen, wordt geschetst in de aangifte.

"De Nederlandse bedrijven zijn gebruikt in deze constructie", staat in de aangifte. Volgens Avaaz spelen KazBay B.V. en Bayrock B.V. een "sleutelrol". Vorig jaar zond het televisieprogramma Zembla twee documentaires over deze kwestie uit.

Adviseur van Donald Trump ook genoemd in aangifte

In de aangifte wordt ook Rudy Giuliani genoemd, oud-burgemeester van New York en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens Zembla is de Nederlandse constructie op het advies van het advocatenkantoor van Giuliani opgezet.

KazBay B.V. en Bayrock B.V. zouden onderdeel zijn van de in de VS gevestigde Bayrock Group, waar de Kazachs-Russische zakenman Tevfik Arif de scepter zwaait.

Arif heeft met Trump samengewerkt in vastgoedprojecten, zoals de ontwikkeling van een appartementencomplex in SoHo. Ook Felix Sater, die de tweede man van Bayrock Group zou zijn, was een zakenrelatie van Trump.

Advocatenbureau Prakken d'Oliveira vraagt namens Avaaz om een onderzoek naar de bovenstaande bevindingen. "Avaaz is meer dan bereid om de details uit te leggen", aldus het bureau.