De politie in Schalkhaar (Overijssel) heeft vrijdagochtend een 24-jarige man uit Deventer aangehouden op verdenking van van betrokkenheid bij de plofkraak van een pinautomaat aan de Lindeboomsweg enkele uren eerder. Agenten vonden hem in bosschages bij de Brabandsweg. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht.

Direct na de plofkraak, rond 3.00 uur, achtervolgden agenten de daders die er op een scooter vandoor gingen. Na een korte achtervolging werden ze klemgereden. De verdachten gingen er vervolgens lopend vandoor. Enige tijd laten zagen agenten de man uit Deventer, die onder het bloed zat en niet kon verklaren wat hij in het bos deed.

Na de explosie werden uit voorzorg omliggende woningen ontruimd. De bewoners werden tijdelijk elders opgevangen, maar die konden na enige tijd weer terug naar hun woningen.

De schade is groot, zei een politiewoordvoerder. Het bankgebouw waarin de automaat zat raakte beschadigd, evenals twee omliggende panden.

"We spreken van een plofkraak, maar feitelijk betekent het dat een explosief tot ontploffing is gebracht in een woonwijk. Een explosief dat veel schade aanricht aan gebouwen. Een zorgelijke ontwikkeling en een beangstigende gebeurtenis voor inwoners. Het risico op letsel of erger is groot, en dat voor geld", zegt politieteamchef Gert Telman.

Het is nog niet bekend of er geld is buitgemaakt. In het nabijgelegen Deventer was een nacht eerder ook al een plofkraak, op het Karel de Groteplein.

