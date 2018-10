Een arts die in april 2017 euthanasie uitvoerde op een 72-jarige vrouw wordt daarvoor niet vervolgd, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Volgens het OM heeft de man gehandeld "overeenkomstig de zorgvuldigheidsnormen".

De zaak was vorig jaar doorgestuurd naar het OM door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). Dat gebeurt als de RTE na onderzoek concludeert dat een arts niet gehandeld heeft volgens de zorgvuldigheidsnormen, die gelden bij een verzoek tot levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding.

De patiënt waarop de arts euthanasie uitvoerde leed aan uitgezaaide kanker en was uitbehandeld. Twee dagen voordat haar leven werd beëindigd, kreeg ze een hersenbloeding, waarna ze in coma raakte. Daardoor was er sprake van een wisselend en verlaagd bewustzijn.

Volgens het OM heeft de arts voldoende kunnen vaststellen dat de beslissing van de vrouw "vrijwillig en weloverwogen" was. "Hoewel er na de hersenbloeding sprake was van een verlaagd bewustzijn, was die niet zodanig dat de patiënte niet meer kon communiceren", aldus het OM. De vrouw bevestigde haar euthanasiewens door met haar hoofd te knikken en in een hand te knijpen.

Daarnaast had ze tegenover de arts voor de hersenbloeding meerdere keren aangegeven dat ze een einde aan haar leven wilde maken.

"Reeds voor de hersenbloeding was de gezondheidssituatie van de patiënte uitzichtloos en ondraaglijk en was genezing of behandeling niet meer mogelijk", aldus het OM.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!