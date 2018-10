Een jongen heeft donderdag de piano in de stationshal op Amsterdam Centraal omgegooid, terwijl een reiziger erop zat te spelen.

Dat meldt de veiligheidsservice van de NS vrijdag. "Als je zit te ‘pingelen’ in de stationshal kan het natuurlijk voorkomen dat er reizigers zijn die het minder mooi vinden klinken", aldus de NS Veiligheidsservice op Instagram.

Nadat hij de piano om had gekiept, ging hij weer op een bankje zitten. Daar is hij ook aangehouden. Een woordvoerder van de politie meldt aan NU.nl dat de jongen werd ingesloten en donderdagavond weer is vrij gelaten. Het is niet bekend wanneer de jongen zich voor een rechter zou moeten verantwoorden.

Waarom de jongen de piano omgooide, is niet bekend. Een woordvoerder van de NS meldt aan de NOS dat er een nieuwe piano is neergezet van hetzelfde type. "We vinden het belangrijk dat hij er staat, ondanks dat niet iedereen de gave heeft om een klassiek stuk te spelen."