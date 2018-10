Vrijdag start grijs met soms wat regen of motregen. In de loop van de dag trekken er enkele buien over het land. Het wordt maximaal een graad of 12.

In de ochtend waait er een matige (zuid)westenwind, maar in de middag draait de wind en krijgen we te maken met een matige tot vrij krachtige westenwind.

De storingen die in de loop van de middag en avond over het land trekken, kunnen aan zee gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten. De temperatuur zal naarmate de dag vordert dalen tot ongeveer 10 graden. In de avond klaart het weer iets meer op en nemen de buien af.

Zondag en maandag flink koudere dagen

Vanaf vrijdag trekt er koudere lucht vanuit het noorden richting West-Europa, waardoor we te maken krijgen met koudere temperaturen. Zaterdag wordt het nog zo'n 11 graden, maar zondag dalen de temperaturen tot 7 of 8 graden.

Zaterdag valt er lokaal nog een bui, maar zijn er ook zonnige perioden. In de nacht van zaterdag op zondag kan het kwik in het noordoosten op beschutte plekken tot het vriespunt dalen. Zondag blijft het op de meeste plaatsen droog en laat de zon zich zo nu en dan tussen de wolken door zien.

Ook maandag blijft het koud met zo'n 7 graden. Er waait dan, net als zondag, een stevige noordoostenwind.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 11°C 5°C NO 3 Zondag 8°C 1°C NO 4 Maandag 7°C 2°C O 5 Dinsdag 8°C 5°C Z 5 Woensdag 12°C 6°C Z 4

