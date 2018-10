De omgekomen vrouw die in de nacht van zondag op maandag in een huis in Culemborg is aangetroffen, was de 47-jarige bewoner van het pand. Haar identiteit is donderdag bekendgemaakt door de politie.

Een 31-jarige man zit vast op verdenking van moord of doodslag. De vrouw is door geweld om het leven gekomen.

De agenten zagen de man de bewuste nacht in de buurt van de woning lopen. Op zijn aanwijzing werd het lichaam van de vrouw gevonden in het huis aan de Herenstraat.

Maandag is forensisch onderzoek uitgevoerd in de woning.