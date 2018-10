Een PVV-aanhanger die eerder was vrijgesproken voor groepsbelediging van Arabieren is door het gerechtshof in Amsterdam donderdag alsnog veroordeeld tot een boete van 400 euro.

De man liet zich beledigend uit in de documentaire Wilders, the movie, die in 2010 werd uitgezonden. Hij sprak onder meer over Arabieren als "fervent kontenbonkers" die ook "kleine jongetjes neuken". "Dat is heel normaal in hun cultuur", aldus de PVV-aanhanger.

Het hof vindt de opmerkingen "zeer grof, seksueel expliciet en onnodig kwetsend" en stelt dat het recht op vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt is.

De rechtbank sprak de verdachte in eerste instantie vrij. Het gerechtshof deed dat twee jaar geleden ook, omdat de uitlatingen zijn gedaan in het maatschappelijk debat en niet aanzetten tot haat, geweld, discriminatie of onverdraagzaamheid.

De Hoge Raad bepaalde echter dat de zaak in hoger beroep opnieuw moest worden behandeld, omdat het hof de uitlatingen alleen aan de vier genoemde begrippen had getoetst. Het Openbaar Ministerie had een boete van 500 euro geëist. Het hof kwam tot een lagere straf omdat de zaak zo lang heeft geduurd.

