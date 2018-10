Een 48-jarige man uit Waalwijk is donderdagochtend in het Noord-Brabantse Dongen in een houtversnipperaar gevallen. Hoewel de machine niet in werking was, raakte het slachtoffer wel gewond.

Het ongeval vond rond 9.50 uur plaats bij een palletbedrijf aan de Industriestaat. Het slachtoffer is een medewerker van het bedrijf.

De houtversnipperaar zit op hoogte in een soort silo, vertelt een woordvoerder van de politie. De brandweer moest een kraan inzetten om de man uit de versnipperaar te halen. Hij zat niet bekneld.

De man werd uiteindelijk om 11.20 uur naar het ziekenhuis in Breda gebracht. De woordvoerder kon niets vertellen over de toestand van de man.

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!