Klaas Otto is donderdag veroordeeld tot zes jaar cel. De rechtbank acht de oprichter van motorclub No Surrender schuldig aan onder meer bedreiging, afpersing, zware mishandeling en witwassen.

De rechtbank oordeelde dat er voldoende bewijs is dat de vijftigjarige Otto een totaalbedrag van ruim 1,3 miljoen euro heeft witgewassen.

De officieren van justitie bepleitten dat er, "los van de kinderbijslag", nauwelijks legale inkomsten op de rekening van de familie Otto te vinden waren. Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar geëist en overweegt daarom in hoger beroep te gaan. Ook start justitie een ontnemingsvordering voor de 1,3 miljoen euro.

"Tussen 1 januari 2007 en juni 2016 is er sprake geweest van op grote schaal witwassen", aldus de rechtbank. "Dit gebeurde met de autobedrijven en zonnestudio van de heer Otto." Witwassen heeft volgens de rechter een "ontwrichtende werking op de maatschappij en wordt zwaar aangerekend".

De voormalige leider van No Surrender kondigde direct aan in hoger beroep te gaan. Hij beet de rechter toe dat ze niet goed naar het dossier heeft gekeken.

Otto was op vrije voeten nadat zijn voorlopige hechtenis was geschorst. Hij is donderdag direct weer vastgezet.

Otto's advocaten plaatsen vraagtekens bij betrouwbaarheid getuigen

Belangrijke getuigen in deze zaak zijn Joop M. en Danny van der G., beiden slachtoffers van Otto.

Sanne Schuurman en Niels van Schaik, de advocaten van Otto, wezen de rechtbank op de criminele achtergrond van beide getuigen. Die doet volgens de rechtbank echter niets af aan hun betrouwbaarheid.

De rechtbank zei niet anders te kunnen concluderen dan dat Otto Joop M. heeft afgeperst en mishandeld. De man zou op meerdere momenten zijn geslagen en gedwongen zijn geld af te staan.

Joop M. zit zelf een celstraf van acht jaar uit, omdat hij heeft geprobeerd Otto dood te schieten. Volgens de man kon hij de bedreiging en afpersing door de No Surrender-oprichter niet meer aan.

Slachtoffer liep gebroken jukbeen op

Ook de afpersing en zware mishandeling van Danny van der G. is volgens de rechtbank voldoende bewezen. De man werd in het ziekenhuis opgenomen met een gebroken jukbeen dat was losgeraakt van zijn schedel.

Otto werd vrijgesproken van brandstichting bij een woning in 2012. Dat gold ook voor het laten ontploffen van een handgranaat onder een auto in datzelfde jaar.

Hij kreeg eveneens een jaar strafvermindering omdat hij zelf slachtoffer was van een schietpartij en te lang en onnodig heeft vastgezeten in een extra streng regime.

Handlanger Janus de V. krijgt achttien maanden cel

Met Otto stond ook Janus de V. terecht. De man wordt gezien als rechterhand van Otto. Hij werd schuldig bevonden aan medeverantwoordelijk bij bedreiging, afpersing en mishandeling.

Hij kreeg achttien maanden cel. Tegen hem was drie jaar cel geëist. De man was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.

Otto heeft altijd gesproken van heksenjacht tegen zijn persoon

Otto heeft alle beschuldigingen altijd tegengesproken. Hij sprak van een "heksenjacht" en een "eenzijdig onderzoek" van het Openbaar Ministerie, dat hem alleen maar zou willen veroordelen.

De rechtbank stipte in de uitspraak aan dat zowel de verdediging als het OM actief de media hebben benaderd en noemt dat "niet chic". "Een proces moet in de rechtszaal worden gevoerd."

Met de uitspraak komt er een voorlopig einde aan de strafzaak die al ruim twee jaar duurde. Otto's advocaten hebben al laten doorschemeren in hoger beroep te gaan.

