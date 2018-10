Donderdag is een overwegend grijze dag. Lokaal valt er lichte regen en de wind is matig tot vrij krachtig. De temperatuur komt uit op 14 graden.

Heel af en toe is er een gaatje in het wolkendek en laat de zon zich kort zien. Die kans is het grootst aan de westkust en in het zuiden. Voor de rest blijft het bewolkt.

De temperatuur is met 14 tot 15 graden een paar graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. De wind is matig, hoewel het op de Wadden vrij krachtig kan waaien.

Vannacht blijft het bewolkt met in het noorden kans op een buitje. In de loop van de dag kan het zelfs overal in het land flink gaan plenzen.

Herfstliefhebbers kunnen vrijdag hun hart ophalen. Het is dan onstuimig weer met een mix van zon, stapelwolken en buien, met in het binnenland kans op een vrij krachtige noordwestenwind.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!